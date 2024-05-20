Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян поделилась сведениями о том, что западные государства, которые возглавляют Соединённые Штаты Америки, будут затягивать противостояние с Российской Федерацией, ведь оно несёт ей выгоду.
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