Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши на Олимпийских играх

Цзю о победе провалившей гендерный тест боксерши на ОИ: на ЧМ это не поедет Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф на Олимпийских играх-2024.