Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши на Олимпийских играх

Цзю о победе провалившей гендерный тест боксерши на ОИ: на ЧМ это не поедет Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф на Олимпийских играх-2024.
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