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Уже не король: Киркоров потерял популярность и деньги после оскорблений Ивлеевой

Уже не король: Киркоров потерял популярность и деньги после оскорблений Ивлеевой

Исполнителя «Зайки моей» подвинули на троне российского шоу бизнеса. Филипп Киркоров предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип»Самокоронованный поп-король российского шоу бизнеса Филипп Киркоров сдает позиции по популярности.

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Лидия Санникова
Филя и до Ивлеевой был никто... Зверев-2.
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