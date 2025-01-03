Уже не король: Киркоров потерял популярность и деньги после оскорблений Ивлеевой

Исполнителя «Зайки моей» подвинули на троне российского шоу бизнеса. Филипп Киркоров предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип»Самокоронованный поп-король российского шоу бизнеса Филипп Киркоров сдает позиции по популярности.
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