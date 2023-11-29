В Москве во время попойки мужчина ограбил знакомого и был арестован

ЧП произошло в столичном районе Орехово-Борисово Северное.В районе в Орехово-Борисово Северное Москвы во время совместной попойки ранее судимый мужчина ограбил знакомого и был арестован, сообщает АГН Москва.
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