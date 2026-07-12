💡Севастополь временно обесточен из-за аварии на магистральных сетях Соблюдение графика очередности временно невозможно.
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💡Севастополь временно обесточен из-за аварии на магистральных сетях Соблюдение графика очередности временно невозможно.