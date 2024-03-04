Генерал Пацек: РФ полностью завладеет инициативой на Украине в конце апреля

Польский генерал Богуслав Пацек признал, что полностью инициатива на поле боя перейдет к вооруженным силам России в конце апреля – начале мая, когда погодные условия будут более благоприятными для наступления.
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