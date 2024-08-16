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Российские войска восстановили контроль над селом Снагость в Курской области

Российские войска восстановили контроль над селом Снагость в Курской области

В Курской области продолжаются бои. Напомним, что украинские войска вместе с иностранными наёмниками вторглись в регион 6 августа ранним утром, в течение нескольких суток захватив значительные территории Суджанского, Кореневского, Беловского районов.

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