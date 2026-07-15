Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 645 подписчиков

В Токио звезда кабуки сбил пешехода и скрылся, не признав вины

В Токио звезда кабуки сбил пешехода и скрылся, не признав вины

Позднее Като добровольно явился в участок, однако полностью отрицает свою вину. Актер заявил, что не считал удар достаточно сильным для травмы, а затем выдвинул версию, согласно которой девушка «сама приблизилась» к его автомобилю — это противоречит показаниям очевидцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии