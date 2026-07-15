В Токио звезда кабуки сбил пешехода и скрылся, не признав вины

Позднее Като добровольно явился в участок, однако полностью отрицает свою вину. Актер заявил, что не считал удар достаточно сильным для травмы, а затем выдвинул версию, согласно которой девушка «сама приблизилась» к его автомобилю — это противоречит показаниям очевидцев.