🌍🇷🇺 Параллельно с саммитом БРИКС, прошедшим на прошлой неделе, в Сириусе (Краснодарский край) прошел сельхоз конгресс Asiaexpo.
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🌍🇷🇺 Параллельно с саммитом БРИКС, прошедшим на прошлой неделе, в Сириусе (Краснодарский край) прошел сельхоз конгресс Asiaexpo.
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