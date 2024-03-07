Вор в законе больше на авторитет в преступном мире

Криминолог Сергеев рассказал об исчезновении в России касты воров в законеФото: Александр Дроздов / PhotoXPress В начале 2024 года отдельные Telegram-каналы сообщили о том, что весной или летом на свободу условно-досрочно может выйти вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) — лидер преступного мира России, отбывающий почти десятилетний срок по делу о вымогательстве.