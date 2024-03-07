Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Неужели никто  не  расследует и  не  найдёт предателя, который  организовывает  изготовление  и установку  памятника ...Мемориальную доск...
  • Юрий Золотарев
    Ну, чтО тут скажешь? То, что юмор Жванецкого - высочайшей пробы, это прекрасно. Жаль, что М.М. был русофобом - сие на...Мемориальную доск...
  • Владислав Владислав
    И как защищаться от таких мигрантских ТВАРЕЙ ? Самосуды устраивать ? Тоже не выход.Лица ваххабитов, ...

Вор в законе больше на авторитет в преступном мире

Вор в законе больше на авторитет в преступном мире

Криминолог Сергеев рассказал об исчезновении в России касты воров в законеФото: Александр Дроздов / PhotoXPress В начале 2024 года отдельные Telegram-каналы сообщили о том, что весной или летом на свободу условно-досрочно может выйти вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) — лидер преступного мира России, отбывающий почти десятилетний срок по делу о вымогательстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх