Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран о последствиях в случае новой атаки со стороны Тегерана. Так, американская сторона при ударе Ирана не смогут удержать Израиль от ответного удара, сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

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