Политолог оценила возможность отмены санкций при новом президенте США

Штаты хотят замедлить рост российской экономики и не намерены отменять санкции вне зависимости от победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа или кандидата от демократов Камалы Харрис.
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