Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Данный рейтинг способствует стимулированию здоровой конкуренции между ведущими онкологическими клиниками столицы В Москве были объявлены результаты онкологического рейтинга за 2023 год, который основан на мнениях пациентов и объективных медицинских показателях работы больниц столицы.