Mirror: гиперзвуковой «Авангард» может поразить множество целей за 30 минут Александра Франс Министерство обороны РФ Западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооруженных сил Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».
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