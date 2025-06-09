В ГАИ назвали 7 жизненно важных правил перевозки детей в машине

Безопасность ребёнка в дорожных условиях – зона ответственности родителей. Поскольку основная часть аварий происходит из-за человеческого фактора, именно от действий взрослых зависит уровень защиты детей.
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