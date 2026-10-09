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Zero Hedge

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Saudi Pilot Among 3 Killed In Riyadh Airport Attack; Houthis Under Pressure On Red Sea Coast

Saudi Pilot Among 3 Killed In Riyadh Airport Attack; Houthis Under Pressure On Red Sea Coast

Saudi Pilot Among 3 Killed In Riyadh Airport Attack; Houthis Under Pressure On Red Sea Coast Saudi Arabia has finally reopened King Khalid International Airport in Riyadh on Friday following attacks by the Houthis that killed three people and injured several on Thursday, and caused widespread flight suspensions and delays in the region.

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