Saudi Pilot Among 3 Killed In Riyadh Airport Attack; Houthis Under Pressure On Red Sea Coast Saudi Arabia has finally reopened King Khalid International Airport in Riyadh on Friday following attacks by the Houthis that killed three people and injured several on Thursday, and caused widespread flight suspensions and delays in the region.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым