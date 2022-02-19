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“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине

“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине

“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине AlexCoder“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине AlexCoder Люди уверены, что сомнительным образом президент США пытается увековечить свое имя Читатели британского таблоида Daily Mail выступили с жесткой критикой в адрес действующей американской администрации, назвав президента Соединенных Штатов главным лицом, ответственным за нагнетание ситуации на Украине.

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