“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине AlexCoder“Старая тупая вешалка”: британцы назвали Байдена главным разжигателем войны на Украине AlexCoder Люди уверены, что сомнительным образом президент США пытается увековечить свое имя Читатели британского таблоида Daily Mail выступили с жесткой критикой в адрес действующей американской администрации, назвав президента Соединенных Штатов главным лицом, ответственным за нагнетание ситуации на Украине.