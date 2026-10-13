Безвиз с Вьетнамом и завоз индусов

Безвиз с Вьетнамом и завоз индусовПутин подписал закон о безвизе с Вьетнамом. Пока до 15 октября 2027 года на 30 дней, но скорее всего его будут постоянно пролонгировать как это делалось после ввода безвиза с Китаем.