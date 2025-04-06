У маркетплейсов в России появилась реальная альтернатива

Консолидация рынка электронной коммерции и систематические нарушения маркетплейсами прав селлеров приводят к появлению сервисов по малобюджетному созданию независимых интернет-магазинов Сервисы, помогающие дешево и быстро открыть собственный интернет-магазин, ускорят миграцию селлеров с маркетплейсов на собственные онлайн-площадкичитайте на monocle.