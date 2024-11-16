Состоялся телефонный разговор между президентом РФ В. Путиным и канцлером Германии О. Шольцем -- Кремль

Москва, 15 ноября /Синьхуа/ -- По инициативе германской стороны в пятницу состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в Кремле.
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