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Российские химики создали нетоксичные реагенты для проведения МРТ

Российские химики создали нетоксичные реагенты для проведения МРТ

Ученые из Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали контрастные реагенты для МРТ-диагностики, которые не являются токсичными для организма.

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