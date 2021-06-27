Российские химики создали нетоксичные реагенты для проведения МРТ

Ученые из Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали контрастные реагенты для МРТ-диагностики, которые не являются токсичными для организма.
Ученые из Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали контрастные реагенты для МРТ-диагностики, которые не являются токсичными для организма.
Свежие комментарии