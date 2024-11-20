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Удирал от пасынка на питбайке? Автомобиль главы Башкирии за день собрал штрафов на 14 тысяч рублей

Удирал от пасынка на питбайке? Автомобиль главы Башкирии за день собрал штрафов на 14 тысяч рублей

В Башкирии очередной скандал, связанный с именем губернатора Радия Хабирова. Служебный автомобиль главы республики промчался по Уфе, собирая штрафы за превышение скорости.

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