НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Зеленский анонсировал «специальную санкционную операцию» против России

Зеленский анонсировал «специальную санкционную операцию» против России

Владимир Зеленский заявил о подготовке «специальной санкционной операции» против России.  Источник фото: Reuters «Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram‑канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии