Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.

Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.

Трагедия Русского Поречного заключается в том, что туда пришла Украина. Не какие-то особые изверги, не СС-айнзатцкоманды, предназначенные для уничтожения представителей «нежелательных» народов и социальных слоёв, не свихнувшиеся от долгого сидения в схронах идейные бандеровцы.

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