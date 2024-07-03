Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

ИК

Иосиф Калинин

В свое время Сталин назначил заместителем Берии Авраамия Завенягина, который люто ненавидел Берию. Как Вы думаете - для чего? А для того, чтобы они взаимно контролировали друг друга, и не могли объединиться. А народ радостно заблажил: ура, Берия и Завенягин вместе, вот теперь-то враг, точно, не пройдет.....