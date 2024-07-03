На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Белоусов провел закрытое совещание с представителями парламентских фракций Госдумы и главами федеральных ведомств, на котором в очень жёсткой форме высказал недовольство происходящим в стране.
Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен
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ИК
Иосиф Калинин
В свое время Сталин назначил заместителем Берии Авраамия Завенягина, который люто ненавидел Берию. Как Вы думаете - для чего? А для того, чтобы они взаимно контролировали друг друга, и не могли объединиться. А народ радостно заблажил: ура, Берия и Завенягин вместе, вот теперь-то враг, точно, не пройдет.....
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