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Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Белоусов провел закрытое совещание с представителями парламентских фракций Госдумы и главами федеральных ведомств, на котором в очень жёсткой форме высказал недовольство происходящим в стране.

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