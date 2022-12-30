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Кравец о том, когда Якупов вернется в состав «Авангарда»: «К 8 марта. Подарочек для женщин!»

Михаил Кравец ответил на вопрос, когда от повреждений восстановятся Наиль Якупов и Виктор Сведберг. – По травмированным: когда стоит ждать Виктора Сведберга и Наиля Якупова? – Наиля – к 8 марта, подарочек для женщин! Думаю, Виктора Сведберга – после поездки.

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