Кравец о том, когда Якупов вернется в состав «Авангарда»: «К 8 марта. Подарочек для женщин!»

Михаил Кравец ответил на вопрос, когда от повреждений восстановятся Наиль Якупов и Виктор Сведберг. – По травмированным: когда стоит ждать Виктора Сведберга и Наиля Якупова? – Наиля – к 8 марта, подарочек для женщин! Думаю, Виктора Сведберга – после поездки.