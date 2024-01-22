Politico: Попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности

Решение Европарламента (ЕП) о подаче иска в отношении Еврокомиссии (ЕК) в связи с разморозкой 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки забрать у Будапешта право голоса в Совете ЕС не имеют связи с реальностью и представляются бесполезными.