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Politico: Попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности

Politico: Попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности

Решение Европарламента (ЕП) о подаче иска в отношении Еврокомиссии (ЕК) в связи с разморозкой 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки забрать у Будапешта право голоса в Совете ЕС не имеют связи с реальностью и представляются бесполезными.

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