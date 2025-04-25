Гладков: после атаки ВСУ в «Новом Иерусалиме» уцелели трапезная и 2 часовни

В результате атаки украинских дронов и последовавшего за ней пожара на территории храмового комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево уцелели лишь несколько строений и сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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