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Селена Гомес ответила на травлю после признания о бесплодии

Селена Гомес ответила на травлю после признания о бесплодии

Селена Гомез недавно сделала признание о своем бесплодии и биполярном расстройстве. Артистка столкнулась с волной критики – некоторые посчитали, что она не должна была говорить о такой личной теме с огромной аудиторией.

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