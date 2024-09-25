Селена Гомес ответила на травлю после признания о бесплодии

Селена Гомез недавно сделала признание о своем бесплодии и биполярном расстройстве. Артистка столкнулась с волной критики – некоторые посчитали, что она не должна была говорить о такой личной теме с огромной аудиторией.
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