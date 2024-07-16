Тэг-регби, сказки и ролики: какие мероприятия проведут культурные центры Москвы

Какие открытые мероприятия проведут культурные центры Москвы В рамках проекта “Лето в Москве. Все на улицу!” культурные центры столицы разработали новые программы, включающие мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, обучение игре на музыкальных инструментах, а также спортивные и семейные тренировки для посетителей.