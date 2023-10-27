5 продуктов, которые нас старят

1. СахарСахар - один из основных источников энергии для нашего организма. Однако, употребление большого количества сахара может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет и кардиоваскулярные заболевания.
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