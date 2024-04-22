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Парламентская газета

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Студентам в качестве эксперимента «выдадут» электронные зачетки

Студентам в качестве эксперимента «выдадут» электронные зачетки

Российским студентам в качестве эксперимента выдадут электронные студенческие билеты и зачетки. Пилотный проект пройдет с  25 апреля  по 31 декабря 2025 года и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.

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