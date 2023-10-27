Интернет-цензура в США: как соцсети ограничивают свободу слова

Хуже, чем у Оруэлла. Американцы устроили поминки по свободе слова. Автор статьи в журнале American Thinker задается вопросом: возможно ли заполучить полную власть над людьми, их мнением и сознанием? Ответ — да.
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