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Елизавета КРИВОЩЕКОВА: «Вот съехались бюллетени»

Елизавета КРИВОЩЕКОВА: «Вот съехались бюллетени»

Штабы готовятся, палаты возбуждаются. – Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня…– Это ты здорово придумал, Чебурашка!Власти как тот Чебурашка: сидя на плечах налогоплательщиков, увлеченно прокладывают дорогу к светлому будущему.

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