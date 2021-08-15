Елизавета КРИВОЩЕКОВА: «Вот съехались бюллетени»

Штабы готовятся, палаты возбуждаются. – Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня…– Это ты здорово придумал, Чебурашка!Власти как тот Чебурашка: сидя на плечах налогоплательщиков, увлеченно прокладывают дорогу к светлому будущему.