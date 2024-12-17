Руководство Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки осознало, что передаваемые Вооружённым силам киевского режима танки Abrams слишком сильно устарели и не приносят никакой пользы на линии боевого соприкосновения.
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