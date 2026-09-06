AXIOS: ПОД ВИДОМ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ УКРАИНЕ, ДОНАЛЬД ТРАМП СТРОИТ БИЗНЕС ДИПЛОМАТИЮ ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ В МИРЕ? Либо усыпляет бдительность? Нужно улучшить бдительность!

Секретный профайл переговоров: Не только Украина, но и глобальная экономика. Главной неожиданностью, о которой официально сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стало то, что трехчасовые переговоры вышли далеко за рамки украинского кризиса.
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