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Калужские новости

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Московская «Петролеум Аналистс» взыскала с калужского «Первого завода» 6,5 млн

Московская «Петролеум Аналистс» взыскала с калужского «Первого завода» 6,5 млн

Стоит отметить, что это не первый иск в отношении ООО «Первый завод». В центре внимания калужское предприятие оказывалось не разМосковская компания «Петролеум Аналистс» взыскала в судебном порядке с калужского «Первого завода» около 6,5 млн рублей.

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