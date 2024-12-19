Московская «Петролеум Аналистс» взыскала с калужского «Первого завода» 6,5 млн

Стоит отметить, что это не первый иск в отношении ООО «Первый завод». В центре внимания калужское предприятие оказывалось не разМосковская компания «Петролеум Аналистс» взыскала в судебном порядке с калужского «Первого завода» около 6,5 млн рублей.