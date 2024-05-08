На Алтуфьевском шоссе устранили засор мусоропровода

Засор мусоропровода устранили на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщила управа района. «Сотрудники «Жилищника» устранили засор мусоропровода в пятом подъезде указанного дома, вывезли мусор, промыли мусорокамеру, выполнили влажную уборку в подъезде, убрали во дворе», – говорится в сообщении.