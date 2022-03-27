Скорбящие родственники и море цветов: кадры с прощания с 26-летней моделью Лидией Пономаревой, которая наложила на себя руки

23 марта СМИ сообщили о смерти Лидии Пономаревой. 26-летняя модель решилась на суицид. Говорят, что, несмотря на жизнерадостный вид, в душе красавица была очень несчастна.
Популярные статьи
- Яна Поплавская раскрыла махинации уехавших из страны Пугачевой и Урганта
- “Вы не сдержали обещания”, – чемпионка мира, передававшая Шварценеггеру письма детей из Донецка, поставила на место актёра за его слова о спецоперации на Украине
- “У вас нет долларов”, – Макс Барских нашёл причины не выступать в России
Свежие комментарии