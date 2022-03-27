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Скорбящие родственники и море цветов: кадры с прощания с 26-летней моделью Лидией Пономаревой, которая наложила на себя руки

Скорбящие родственники и море цветов: кадры с прощания с 26-летней моделью Лидией Пономаревой, которая наложила на себя руки

23 марта СМИ сообщили о смерти Лидии Пономаревой. 26-летняя модель решилась на суицид. Говорят, что, несмотря на жизнерадостный вид,  в душе красавица была очень несчастна.

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