Тренировки с отягощениями помогают при тревоге и депрессии говорят ученые

Занятия с тяжестями предлагают включать в состав альтернативной терапии.Как говорят ученые, тренировки с отягощениями настолько хорошо помогают при тревоге и депрессии, что их предлагают включать в состав альтернативной терапии, сообщает тг-канал Доктор Павлова, эндокринолог.