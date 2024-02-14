Тренировки с отягощениями помогают при тревоге и депрессии говорят ученые

Занятия с тяжестями предлагают включать в состав альтернативной терапии.Как говорят ученые, тренировки с отягощениями настолько хорошо помогают при тревоге и депрессии, что их предлагают включать в состав альтернативной терапии, сообщает тг-канал Доктор Павлова, эндокринолог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии