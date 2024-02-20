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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел новый шутер на Unreal Engine 5, напоминающий культовый фильм «Парк юрско...

В Steam вышел новый шутер на Unreal Engine 5, напоминающий культовый фильм «Парк юрско...

В Steam вышел новый шутер на Unreal Engine 5, напоминающий культовый фильм «Парк юрского периода»В 2021 году мы сообщали о релизе в Steam шутера с открытым миром под названием Fossilfuel, который многие геймеры называли смесью Half-Life и «Парка юрского периода».

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