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34-летний Чайковски перешел в словацкую «Жилину». Защитник провел 10 сезонов в КХЛ – 465 матчей в КХЛ и 200 очков

Словацкий защитник Михал Чайковски продолжит карьеру на родине.  34-летний игрок подписал однолетний контракт с «Жилиной», выступающей в экстралиге Словакии.

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