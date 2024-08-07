Техэксперт Сильницкий: системы мониторинга транспорта движутся к автоматизации

Система спутникового мониторинга транспорта строится с использованием GNSS-трекеров, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт и используется для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарком.