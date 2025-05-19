Эти тоже не отстают) Царьград Фото: ZAM-Photography/Globallookpress Французский телеканал LCI высмеял доклад разведки Латвии с описанием "российского шпиона".
Как определить "русского шпиона": Инструкция из Латвии рассмешила даже французов
Комментарии
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Yuriy Garutsa
😀😀😀
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2 час.
Часовщик
Это конец ,сказал Штирлиц,нащупав что'-то мягкое в кармане.
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2 час.
Сергей Дмитриев
C т.з. банальной эрудиции, - Зеленский это театр одного актёра"". Г" арний хлопец з Малоросси привнёс в театр политику и теперь все стали свидетелями проб артистов на роль прЭзидента Украйны. Даже Станиславский из приёмной комиссии сказал бы : "Верю !" Одно появление Зеленского на экранах производит татральный фурор в тончайших нюансах. Как-то он театрально смутился и попросил корреспондентку из подобострастия повторить вопрос, тоже из подобострастия ...на ангийском вместо мовы.
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1 мин.
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