Как определить "русского шпиона": Инструкция из Латвии рассмешила даже французов

Сергей Дмитриев

C т.з. банальной эрудиции, - Зеленский это театр одного актёра"". Г" арний хлопец з Малоросси привнёс в театр политику и теперь все стали свидетелями проб артистов на роль прЭзидента Украйны. Даже Станиславский из приёмной комиссии сказал бы : "Верю !" Одно появление Зеленского на экранах производит татральный фурор в тончайших нюансах. Как-то он театрально смутился и попросил корреспондентку из подобострастия повторить вопрос, тоже из подобострастия ...на ангийском вместо мовы.