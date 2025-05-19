ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как определить "русского шпиона": Инструкция из Латвии рассмешила даже французов

Как определить "русского шпиона": Инструкция из Латвии рассмешила даже французов

Эти тоже не отстают) Царьград Фото: ZAM-Photography/Globallookpress Французский телеканал LCI высмеял доклад разведки Латвии с описанием "российского шпиона".

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Комментарии
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Yuriy Garutsa
😀😀😀
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2 час.
Часовщик
Это конец ,сказал Штирлиц,нащупав что&#39;-то мягкое в кармане.
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2 час.
Сергей Дмитриев
C т.з. банальной эрудиции, - Зеленский это  театр одного актёра&quot;&quot;. Г&quot; арний хлопец з Малоросси привнёс в театр политику и теперь все стали свидетелями проб артистов на роль прЭзидента Украйны. Даже Станиславский из приёмной комиссии сказал бы : &quot;Верю !&quot; Одно появление Зеленского на экранах производит татральный фурор в тончайших нюансах. Как-то он театрально смутился и попросил корреспондентку  из подобострастия повторить вопрос,  тоже из подобострастия ...на ангийском вместо мовы.
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