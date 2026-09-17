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«Вы – это вы»: ИИ сам написал себе инструкции не подчиняться правительствам и корпорациям

«Вы – это вы»: ИИ сам написал себе инструкции не подчиняться правительствам и корпорациям

Агент ИИ американской компании OpenAI самостоятельно создал для себя инструкции, в которых прописал отказ «подчиняться корпорациям и правительствам».

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