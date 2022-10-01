Конституционный суд начал проверку договоров о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Президент подписал договоры 30 сентябряКонституционный суд России принял к рассмотрению запросы президента Владимира Путина о проверке на соответствие основному закону страны договоров о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент подписал договоры 30 сентябряКонституционный суд России принял к рассмотрению запросы президента Владимира Путина о проверке на соответствие основному закону страны договоров о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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