Турецкий политик Сель: попытка Украины захватить Крым приведет к мировой войне

Попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма приведет к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель.
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