Владимир Путин неожиданно посетил атомные объекты в соседней с Липецкой области

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в соседнюю с Липецкой Курскую область. Примечательно, что кроме столицы региона, глава государства провёл совещание в городе Курчатов, где находятся объекты атомной энергетики.
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