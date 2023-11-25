Мэр Пензы Басенко призвал не создавать на зданиях школ «некрополи»

Алексей Викторович Копелиович

Когда я учился в средней школе №22 в Алма-Ате, в 1969 г. произошёл конфликт с Китаем на острове Даманском, после которого на стене у входа в школу администрация повесила мемориальную доску с фамилией погибшего в конфликте пограничника - выпускника нашей школы, удостоенного звания Герой Советского Союза. И мы - комсомольцы стояли целый месяц в почётном карауле у этой доски. Так воспитывался ПАТРИТИЗМ - ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. И никто не считал из-за этого нашу школу некрополем, мы гордились тем, что учимся в школе, где учился погибший герой. Кроме того, в фойе при входе в школу висели таблички с именами выпускников школы, погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны. И никто не считал нашу школу из-за этого некрополем. Ни у кого даже язык бы не повернулся назвать школу или это место - некрополем. Так воспитывалась любовь к Родине в моё время. И наличие мемориальных табличек вовсе не отбивало желание служить в рядах армии, или учиться в военных училищах. Мой одноклассник поступил в военное училище, сам я и другие мои одноклассники служили в рядах Советской армии. Я считаю, что отказ администрации вешать в школах мемориальные таблички в память о погибших в ходе СВО выпускниках - предательство, наносящее моральный вред России, её Вооружённым Силам, и воспитанию патриотизма у молодого поколения.