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Мэр Пензы Басенко призвал не создавать на зданиях школ «некрополи»

Мэр Пензы Басенко призвал не создавать на зданиях школ «некрополи»

Глава Пензы Александр Басенко негативно высказался по поводу того, что на школах стали часто размещать таблички в честь погибших на СВО бывших учеников.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
Когда я учился в средней школе №22 в Алма-Ате, в 1969 г. произошёл конфликт с Китаем на острове Даманском, после которого на стене у входа в школу администрация повесила мемориальную доску с фамилией погибшего в конфликте пограничника - выпускника нашей школы, удостоенного звания Герой Советского Союза. И мы - комсомольцы стояли целый месяц в почётном карауле у этой доски. Так воспитывался ПАТРИТИЗМ - ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. И никто не считал из-за этого нашу школу некрополем, мы гордились тем, что учимся в школе, где учился погибший герой. Кроме того, в фойе при входе в школу висели таблички с именами выпускников школы, погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны. И никто не считал нашу школу из-за этого некрополем. Ни у кого даже язык бы не повернулся назвать школу или это место - некрополем. Так воспитывалась любовь к Родине в моё время. И наличие мемориальных табличек вовсе не отбивало желание служить в рядах армии, или учиться в военных училищах. Мой одноклассник поступил в военное училище, сам я и другие мои одноклассники служили в рядах Советской армии. Я считаю, что отказ администрации вешать в школах мемориальные таблички в память о погибших в ходе СВО выпускниках - предательство, наносящее моральный вред России, её Вооружённым Силам, и воспитанию  патриотизма у молодого поколения.
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