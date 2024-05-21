160 лет назад, 21 мая 1864 года, завершилась русско-черкесская война. В 1817 году начались военные действия Русской императорской армии против Северо-Кавказского имамата.
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160 лет назад, 21 мая 1864 года, завершилась русско-черкесская война. В 1817 году начались военные действия Русской императорской армии против Северо-Кавказского имамата.
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